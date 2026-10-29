29 października w parlamencie Armenii słowna wymiana zdań między przedstawicielami partii rządzącej a opozycji przerodziła się w masową bójkę, która była transmitowana na żywo. Po tym incydencie do budynku Zgromadzenia Narodowego przybyła karetka pogotowia.

Do starcia doszło podczas posiedzenia parlamentu między posłami rządzącej partii „Porozumienie Obywatelskie” a opozycyjnego bloku „Silna Armenii”.

Początkowo między parlamentarzystami doszło do słownej wymiany zdań, która następnie przerodziła się w fizyczną konfrontację. Posłowie bili się pięściami i kopali. Następnie bójka przeniosła się do korytarza parlamentu, gdzie rozbrzmiewały wulgarne przekleństwa.

Pracownicy służb bezpieczeństwa i inni posłowie próbowali rozdzielić uczestników bójki, jednak nie udało się tego zrobić od razu.

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Przewodniczący parlamentu Ruben Rubinian oświadczył, że nie przerwie transmisji na żywo z posiedzenia, aby obywatele mogli zobaczyć, co dzieje się na sali.

Po incydencie do budynku parlamentu przyjechała karetka pogotowia. Według doniesień mediów poseł z ugrupowania „Silna Armenia” Andranik Geworkjan miał krwotok z nosa, a ubranie innego przedstawiciela tego bloku, Rubena Mchitaryana, zostało podarte.

Źródło: NEWS AM

Wcześniej, na początku października, w parlamencie Armenii doszło również do bójki między posłami.

Tymczasem Armenia rozpoczęła oficjalną nacjonalizację przedsiębiorstwa energetycznego należącego do rosyjskiego oligarchy.

Przypomnijmy, że Pashinyan odwołuje ambasadora Armenii z Rosji w związku z zaostrzeniem stosunków.

Armenia gwałtownie zwiększyła eksport do UE w związku z ograniczeniami handlowymi wprowadzonymi przez Rosję.

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