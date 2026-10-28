2026年10月22日，德国柏林犹太社区接收了两件古老的宗教仪式织物：一件帕罗凯特，即《托拉》柜的帷幕，以及一条用于捆绑《托拉》卷轴的织带。据《耶路撒冷邮报》报道，这些战后流入美国的物品在柏林新犹太教堂——位于奥拉宁堡大街的Centrum Judaicum博物馆和档案馆举行的仪式上被归还。

邦妮·科佩尔代表美国菲尼克斯的Temple Chai社区移交了这些物品。柏林社区主席吉迪恩·约费代表该社区接收。拉比格萨·埃德伯格、历史学家兼拉比安德烈亚斯·纳哈马、社区成员以及29名来自亚利桑那州的访客也出席了仪式。

物品前往美国的历程

据该报报道，战后这些物品被出生于白俄罗斯、曾在大屠杀中幸存的莫伊谢·萨克森豪斯购得。卖方称，他于1938年11月9日，即“水晶之夜”这一十一月大屠杀期间，从一座起火的柏林犹太教堂中带出了这些织物。莫伊谢·萨克森豪斯的儿子索尔表示，此人索要食品、咖啡、香烟和雪茄作为交换，并威胁要毁掉这些物品。

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莫伊谢和罗莎·萨克森豪斯后来移民美国，并将这些织物一同带去。莫伊谢·萨克森豪斯于1993年去世后，家人将其捐赠给Temple Chai。这些物品在那里展出至2026年，当时犹太教堂建筑被解除神圣用途，社区迁往斯科茨代尔。

在柏林展出

这件帕罗凯特上绣有基杜什文本，即用于安息日和节日葡萄酒祝福的祷词。上面还有一段希伯来文铭文，可能是来自摩尔多瓦城市雷布尼察的工匠伊茨哈克·伊齐克·本·耶胡达·莱布的签名。这条装饰织带上保留着对一名名为伊茨哈克·伊齐克的孩子的祝福；它很可能是为宗教割礼而绣制的。

柏林犹太社区的专家无法确认这件帷幕具体来自哪一座战前犹太教堂。它将被纳入Centrum Judaicum的馆藏，而这条织带计划在法萨嫩大街原犹太教堂旧址上的社区中心展出。科佩尔在仪式上表示，这一次这些物品“正在回家”。

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