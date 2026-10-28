22 października 2026 roku społeczności żydowskiej w Berlinie w Niemczech przekazano dwie dawne tkaniny rytualne: parochet, zasłonę do arki Tory, oraz taśmę do przewiązywania zwoju Tory. Przedmioty, które po wojnie trafiły do Stanów Zjednoczonych, zwrócono podczas ceremonii w muzeum i archiwum Nowej Synagogi w Berlinie — Centrum Judaicum przy Oranienburger Straße, informuje Jerusalem Post.

Bonnie Koppell przekazała rzeczy w imieniu społeczności Temple Chai z amerykańskiego Phoenix. W imieniu berlińskiej społeczności przyjął je jej prezes Gideon Joffe. W ceremonii uczestniczyli także rabinka Gesa Ederberg, historyk i rabin Andreas Nachama, członkowie społeczności oraz 29 gości z Arizony.

Droga przedmiotów do Stanów Zjednoczonych

Według gazety po wojnie przedmioty nabył Moishe Sachsenhaus, urodzony na Białorusi ocalały z Holokaustu. Sprzedawca twierdził, że wyniósł tkaniny z płonącej berlińskiej synagogi 9 listopada 1938 roku, podczas pogromu listopadowego, znanego jako Noc Kryształowa. Według syna Moishego Sachsenhausa, Saula, mężczyzna żądał w zamian żywności, kawy, papierosów i cygar oraz groził zniszczeniem rzeczy.

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Moishe i Rosa Sachsenhausowie później wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i zabrali ze sobą tkaniny. Po śmierci Moishego Sachsenhausa w 1993 roku rodzina przekazała je Temple Chai. Przedmioty były tam wystawiane do 2026 roku, kiedy budynek synagogi desakralizowano, a społeczność przeniosła się do Scottsdale.

Ekspozycja w Berlinie

Parochet zawiera wyhaftowany tekst kiduszu, błogosławieństwa nad winem na szabat i święta. Widnieje na nim także hebrajski napis, który może być podpisem rzemieślnika Icchaka Icika ben Jehudy Lejba z Rybnicy, miasta w Mołdawii. Na ozdobionej taśmie zachowało się błogosławieństwo dla dziecka o imieniu Icchak Icik; prawdopodobnie wyhaftowano ją z okazji rytualnego obrzezania.

Eksperci berlińskiej społeczności żydowskiej nie zdołali potwierdzić, z której dokładnie przedwojennej synagogi pochodziła zasłona. Zostanie ona włączona do kolekcji Centrum Judaicum, a taśmę planuje się wystawić w centrum społeczności na miejscu dawnej synagogi przy Fasanenstraße. Podczas ceremonii Koppell powiedziała, że tym razem przedmioty „wracają do domu”.

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