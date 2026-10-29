Во Франкфурте, Германия, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что покинет пост 7 февраля. Об этом сообщает Politico. ЕЦБ подтвердил ее отставку, однако не предоставил подробностей о дальнейших планах Лагард.

Вакансия во главе ЕЦБ

Объявление завершает многомесячные спекуляции о будущем Лагард и открывает вакансию во главе одного из наиболее влиятельных институтов Европы. Оно также открывает путь для договоренностей между столицами стран ЕС относительно пакета назначений в Исполнительный совет ЕЦБ, состоящий из шести членов.

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Изменения в Исполнительном совете

Изабель Шнабель должна покинуть ЕЦБ в январе, чтобы занять руководящую должность в Международном валютном фонде. Полномочия главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна истекают в мае. По данным издания, отставка Лагард также позволит президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в выборе ее преемника до президентских выборов во Франции в следующем году. Politico называет лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая давно критикует ЕС, ведущей кандидаткой на пост президента Франции.

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