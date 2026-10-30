В Польше задержали россиянина по подозрению в работе на иностранную разведку — RMF24
В польской Свиднице правоохранители задержали 55-летнего гражданина России, которого подозревают в деятельности в интересах иностранной разведки. Мужчина будет находиться под стражей следующие три месяца, сообщает RMF24.
Фотографировал поезда и инфраструктуру
По данным полиции Нижнесилезского воеводства, мужчину задержали, когда он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру в Свиднице. Ему предъявили обвинение в деятельности в интересах иностранной разведки против Польши.
Следствие считает, что он фотографировал элементы железнодорожной, транспортной и производственной инфраструктуры с намерением передать эти материалы иностранной разведке. Полиция заявила, что такие фотографии могли быть использованы против безопасности государства.
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Задержание произошло во время полицейских мероприятий по обеспечению безопасности футбольного матча в Свиднице. Правоохранители обратили внимание на Volkswagen, припаркованный возле нерегулируемого железнодорожного переезда. Увидев полицейских, мужчина быстро уехал, а позднее тот же автомобиль заметили недалеко от железнодорожного виадука.
Изъяли технику и документы
Во время проверки мужчина, стоявший возле автомобиля, занервничал и попытался поспешно вернуться в салон. У него обнаружили профессиональное фотооборудование, которым он снимал поезда и железнодорожные объекты.
Полиция также сообщила, что на его устройствах нашли сотни тысяч файлов с похожими фотографиями различных мест и важных транспортных объектов, в том числе за пределами Польши. Правоохранители изъяли электронное и фотооборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, переносные и внешние накопители большой емкости, а также несколько документов, удостоверяющих личность.