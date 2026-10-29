Prezeska EBC Lagarde opuści stanowisko 7 lutego — Politico Europe
We Frankfurcie w Niemczech prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde oświadczyła, że opuści stanowisko 7 lutego. Informuje o tym Politico. EBC potwierdził jej rezygnację, jednak nie podał szczegółów dotyczących dalszych planów Lagarde.
Wakat na czele EBC
Ogłoszenie kończy trwające od kilku miesięcy spekulacje dotyczące przyszłości Lagarde i otwiera wakat na czele jednej z najbardziej wpływowych instytucji Europy. Otwiera również drogę do porozumień między stolicami państw UE w sprawie pakietu nominacji do Zarządu EBC, który składa się z sześciu członków.
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Zmiany w Zarządzie
Isabel Schnabel ma opuścić EBC w styczniu, aby objąć kierownicze stanowisko w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Kadencja głównego ekonomisty EBC Philipa Lane’a kończy się w maju. Według publikacji rezygnacja Lagarde pozwoli również prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi uczestniczyć w wyborze jej następcy przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji. Politico wskazuje liderkę Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, która od dawna krytykuje UE, jako główną kandydatkę na stanowisko prezydenta Francji.