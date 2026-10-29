Po wyborach w Kongresie planuje się uchwalenie szeregu ustaw skierowanych przeciwko Trumpowi – The Hill

Partia Demokratyczna w USA rozpoczęła przygotowywanie inicjatyw ustawodawczych mających na celu ograniczenie uprawnień prezydenta Donalda Trumpa. Opozycja liczy na przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów w nadchodzących wyborach uzupełniających i wykorzystanie większości do wzmocnienia kontroli Kongresu nad Białym Domem. Głównym celem tych inicjatyw jest wprowadzenie mechanizmów ustawodawczych mających na celu ograniczenie władzy prezydenckiej i zapobieganie ewentualnym nadużyciom.

Wśród kluczowych reform rozważa się zmianę procedury udzielania prezydenckiego ułaskawienia, co stało się aktualne po ułaskawieniu setek osób zamieszanych w szturm na Kapitol. Proponuje się również ograniczenie uprawnień w zakresie masowych zwolnień urzędników federalnych oraz reorganizacji agencji, które miały miejsce w ramach polityki redukcji aparatu państwowego. Ponadto Demokraci dążą do wzmocnienia kontroli budżetowej, aby uniemożliwić opóźnianie lub przekierowywanie środków zatwierdzonych przez Kongres.

Szczególną uwagę opozycja poświęca przeciwdziałaniu konfliktowi interesów oraz wykorzystywaniu stanowiska do osiągania osobistych korzyści finansowych. Mimo że Trump będzie mógł zawetować uchwalone ustawy, Demokraci traktują te inicjatywy jako sposób na zwiększenie presji politycznej na administrację oraz publiczne zaznaczenie swojego stanowiska w sprawie mechanizmów antykorupcyjnych.

Źródło: The Hill.

Demokraci w USA przygotowują się do zainicjowania, w przypadku przejęcia kontroli nad Kongresem po wyborach 3 listopada, dochodzeń dotyczących finansów rodziny prezydenta Donalda Trumpa, działalności Pentagonu oraz polityki imigracyjnej.

W USA poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa na początku października spadło do 30%, jak wynika z sondażu Pew Research Center. Jest to najniższy wynik w drugiej kadencji prezydenta Trumpa i jeden z najniższych poziomów poparcia dla głowy Białego Domu w przededniu wyborów uzupełniających w ostatnich dziesięcioleciach.

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