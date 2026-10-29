大选后，国会计划通过一系列反特朗普法案——《国会山报》

美国民主党已着手准备旨在限制唐纳德·特朗普总统权力的立法提案。 反对党希望在即将到来的中期选举中夺取众议院控制权，并利用多数席位加强国会对白宫的监督。这些倡议的主要目标是建立立法机制，以制约总统权力并防止可能出现的滥用职权行为。

正在考虑的关键改革之一是修订总统特赦程序，这一议题在数百名参与冲击国会大厦的人员获得特赦后变得尤为紧迫。 此外，还提议限制大规模解雇联邦公务员以及重组政府部门的权力，这些举措此前是在精简政府机构政策的框架下实施的。 此外，民主党人致力于加强预算监督，以杜绝国会已批准资金被拖延或挪用的情况。

反对派特别关注防范利益冲突以及利用职务谋取个人经济利益的问题。 尽管特朗普可以对通过的法律行使否决权，但民主党人将这些举措视为加强对政府施加政治压力的手段，并借此公开表明其在反腐败机制方面的立场。

来源：《The Hill》。

美国民主党人正准备，若在11月3日大选后获得国会控制权，将针对总统唐纳德·特朗普家族的财务状况、五角大楼的活动以及移民政策发起调查。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的民调显示，10月初，美国总统唐纳德·特朗普的支持率已降至30%。 这是特朗普第二任期内的最低支持率，也是近几十年来中期选举前夕白宫主人所获得的支持率之一。

关注我们在