В Швейцарских Альпах таяние вечной мерзлоты и отступление ледников всё сильнее угрожают горной инфраструктуре. Из 152 приютов Швейцарского альпийского клуба 65 расположены в районах, потенциально подверженных угрозе таяния мерзлоты. Как сообщает Anadolu Agency, клуб вынужден переносить отдельные сооружения и тратить миллионы на новые объекты и защитные меры.

Закрытие приюта Муттхорн

В приюте Муттхорн в Бернском высокогорье трещины постепенно расширялись, пока здание не закрыли в 2021 году из-за риска обрушения, связанного с таянием мерзлоты. Президент секции Вайсенштайн Швейцарского альпийского клуба Фабьенн Ноттер заявила, что быстрое ухудшение состояния сооружения вызвало обеспокоенность.

Руководитель направления природных опасностей кантона Берн Нильс Хэлен отметил, что невозможно предсказать, когда именно произойдет обрушение. Подходы к приютам также становятся опаснее из-за камнепадов, селевых потоков и движения грунта.

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Отступление ледника и новое расположение

Ледник Алеч ежегодно теряет от четырех до шести метров толщины, поэтому лестницу к нему приходится удлинять каждые два-три года. Смотритель приюта Кристоф Загер отметил, что после исчерпания талой воды имеющихся запасов должно хватить до следующего мая.

Новый приют Муттхорн построили примерно в 900 метрах от прежнего места — на более стабильном участке, менее уязвимом для лавин. Старое здание полностью демонтировали летом 2025 года; стоимость работ превысила 480 тысяч долларов.

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