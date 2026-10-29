在瑞士阿尔卑斯山，永久冻土融化和冰川退缩正日益威胁山区基础设施。在瑞士高山俱乐部的152座山间小屋中，有65座位于可能受到冻土融化威胁的地区。据阿纳多卢通讯社报道，该俱乐部被迫迁移部分设施，并斥资数百万美元建设新设施和采取保护措施。

穆特霍恩山屋关闭

在伯尔尼高地的穆特霍恩山屋，裂缝逐渐扩大，直到该建筑于2021年因与冻土融化相关的坍塌风险而关闭。瑞士高山俱乐部魏森施泰因分会主席法比安娜·诺特表示，该设施状况迅速恶化引发了担忧。

伯尔尼州自然灾害部门负责人尼尔斯·黑伦指出，无法预测坍塌究竟会在何时发生。由于落石、泥石流和地面移动，通往山屋的路线也正变得更加危险。

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冰川退缩与新址

阿莱奇冰川每年损失四至六米的厚度，因此通往冰川的阶梯每两到三年就必须加长。山屋管理员克里斯托夫·扎格尔指出，在融水耗尽后，现有储备应能维持到明年5月。

新的穆特霍恩山屋建在距离原址约900米处，位于更稳定、较不易受雪崩影响的地段。旧建筑于2025年夏季被完全拆除；工程费用超过48万美元。

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