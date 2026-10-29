W Alpach Szwajcarskich topnienie wiecznej zmarzliny i cofanie się lodowców coraz bardziej zagrażają infrastrukturze górskiej. Spośród 152 schronisk Szwajcarskiego Klubu Alpejskiego 65 znajduje się na obszarach potencjalnie zagrożonych topnieniem zmarzliny. Jak podaje Anadolu Agency, klub jest zmuszony przenosić niektóre obiekty i wydawać miliony na nowe obiekty oraz środki ochronne.

Zamknięcie schroniska Muttthorn

W schronisku Muttthorn w Wyżynie Berneńskiej pęknięcia stopniowo się powiększały, aż budynek zamknięto w 2021 roku z powodu ryzyka zawalenia związanego z topnieniem zmarzliny. Fabienne Notter, przewodnicząca sekcji Weissenstein Szwajcarskiego Klubu Alpejskiego, oświadczyła, że szybkie pogarszanie się stanu obiektu wzbudziło obawy.

Nils Hählen, kierownik ds. zagrożeń naturalnych w kantonie Berno, zaznaczył, że nie da się przewidzieć, kiedy dokładnie dojdzie do zawalenia. Podejścia do schronisk również stają się bardziej niebezpieczne z powodu obrywów skalnych, spływów rumowiskowych i ruchów gruntu.

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Cofanie się lodowca i nowe położenie

Lodowiec Aletsch traci każdego roku od czterech do sześciu metrów grubości, dlatego schody prowadzące do niego trzeba wydłużać co dwa–trzy lata. Opiekun schroniska Christoph Sager zaznaczył, że po wyczerpaniu wody roztopowej istniejące zapasy powinny wystarczyć do przyszłego maja.

Nowe schronisko Muttthorn zbudowano około 900 metrów od poprzedniej lokalizacji, w stabilniejszym miejscu, mniej narażonym na lawiny. Stary budynek całkowicie rozebrano latem 2025 roku; koszt prac przekroczył 480 tys. dolarów.

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