ООН сообщила, что в 149 странах восстанавливают 252 миллиона гектаров экосистем. Эти работы уже обеспечили более миллиона «зеленых» рабочих мест и являются крупнейшим задокументированным глобальным усилием по восстановлению природы, сообщает Premium Times Nigeria.

Цели до 2030 года

Оценка приведена в докладе Nature’s comeback – scaling ecosystem restoration for people and planet, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Программой ООН по окружающей среде и секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии. Документ обнародовали в середине Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, которое длится в 2021–2030 годах.

Страны взяли на себя обязательства восстановить около одного миллиарда гектаров. Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия Куньмин-Монреаль также предусматривает, что к 2030 году как минимум 30% деградированных наземных, пресноводных, морских и прибрежных экосистем должны находиться в процессе эффективного восстановления.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неравномерный прогресс и финансирование

Наибольшая задокументированная площадь восстановления приходится на Азию — 192,2 миллиона гектаров. В Африке этот показатель составляет 36,3 миллиона гектаров, в Европе — 9,1 миллиона, в Северной и Центральной Америке — 5,8 миллиона, в Южной Америке — 5,4 миллиона, в Океании — 3,2 миллиона гектаров. В докладе отметили, что эти цифры отражают масштабы деятельности, площадь регионов и возможности мониторинга и отчетности, а не рейтинг успешности восстановления.

Восстановление наземных экосистем приблизилось к половине глобальной цели на 2030 год. В то же время в пресноводных, морских и прибрежных экосистемах прогресс значительно меньше: в 62 странах документально зафиксировали восстановление 11 миллионов гектаров пресноводных экосистем, а в 46 странах — 5,7 миллиона гектаров морских и прибрежных экосистем. Авторы доклада предостерегли, что неполная отчетность может занижать фактические масштабы работ в водных экосистемах.

По оценке ООН, ежегодное финансирование восстановления должно вырасти более чем в четыре раза — с 64 до 296 миллиардов долларов к 2030 году. Такие инвестиции потенциально могут создать до 32 миллионов новых рабочих мест в мире.

Читай нас в