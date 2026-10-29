联合国表示，149个国家正在修复2.52亿公顷生态系统。这些工作已提供超过100万个“绿色”就业岗位，并且是有记录以来规模最大的全球自然修复行动，Premium Times Nigeria报道。

2030年前的目标

这项评估载于《Nature’s comeback – scaling ecosystem restoration for people and planet》报告，该报告由联合国粮食及农业组织、联合国环境规划署和《生物多样性公约》秘书处编写。该文件在2021年至2030年联合国生态系统恢复十年进行至中期时发布。

各国已承诺修复约10亿公顷。昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架还规定，到2030年，至少30%的退化陆地、淡水、海洋和沿海生态系统应处于有效修复进程中。

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进展不均与资金问题

亚洲拥有规模最大的有记录修复面积，为1.922亿公顷。非洲为3630万公顷，欧洲为910万公顷，北美和中美洲为580万公顷，南美洲为540万公顷，大洋洲为320万公顷。报告指出，这些数字反映的是活动规模、区域面积以及监测和报告能力，而非修复成效的排名。

陆地生态系统修复已接近全球2030年目标的一半。与此同时，淡水、海洋和沿海生态系统的进展明显较小：62个国家有文件记录修复了1100万公顷淡水生态系统，46个国家有文件记录修复了570万公顷海洋和沿海生态系统。报告作者警告称，报告不完整可能低估水生生态系统工作的实际规模。

联合国估计，到2030年，年度修复资金必须增长超过四倍，从640亿美元增至2960亿美元。此类投资可能在全球创造多达3200万个新的就业岗位。

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