В Польше спикер Сейма Влодзимеж Чарзастый сообщил, что направил президенту Каролю Навроцкому письмо с предложением рассмотреть возможность не приглашать Конфедерацию на заседание Совета национальной безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции в Сейме, сообщает RMF24.

Аргументы Чарзастого

Чарзастый заявил, что считает своим долгом сообщить президенту свои соображения по этому вопросу. По его словам, окончательное решение примет Навроцкий, который также будет нести за него ответственность.

Спикер Сейма заявил, что не уверен, что окружение Гжегожа Брауна и Конфедерация не передадут информацию, если на заседании будут обсуждаться вооружения или секретные вопросы в этой сфере. Это утверждение является позицией Чарзастого.

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Заявления о Брауне и ЕС

Лидер партии «Новые левые» также заявил, что его политическая сила не согласна с легитимизацией Гжегожа Брауна и идеей выхода Польши из Европейского союза. Он подчеркнул, что действующая коалиция 15 октября не выведет Польшу из ЕС.

Чарзастый упомянул интервью Навроцкого газете Rzeczpospolita, в котором президент комментировал Конфедерацию Польской короны Гжегожа Брауна. Навроцкий отметил, что эта политическая сила имеет парламентское представительство и поддержку части избирателей, поэтому ее следует считать присутствующей в польской политике.

RMF24 также привело слова лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который на Krynica Forum 2026 говорил о необходимости изменить ЕС. Он сказал, что среди возможных способов называет влияние на общественное мнение, новый договор с отложенным вступлением в силу, а также переговоры о выходе государства из Европейского союза, если другие методы не дадут результата.

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