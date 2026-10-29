Окружная прокуратура в Радоме, Польша, назначит новую экспертизу по делу о железнодорожной аварии на станции Воля-Бервецкая в Мазовецком воеводстве. Эксперт в области железнодорожного транспорта должен оценить, правильно ли действовал машинист поезда, в котором в феврале тяжело пострадал учащийся лицея Доминик Голуй.

Как сообщает RMF24, ходатайство о назначении экспертизы подал представитель потерпевшего. Прокурор Роберт Бинчак, который ведет производство, заявил, что такая экспертиза будет заказана.

Обстоятельства аварии

Во время аварии 17-летний Доминик ехал в поезде вместе с матерью. На станции он вышел на платформу, чтобы помочь вынести детскую коляску. Когда подросток пытался вернуться в вагон, поезд начал движение, а двери зажали ему руку. После этого юноша упал в промежуток между краем платформы и вагоном.

В результате аварии он потерял обе ноги и часть кисти. По данным RMF24, потерпевший уже получил современные протезы кисти и одной ноги.

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Обвинения начальнику поезда

Ранее по этому делу обвинения были предъявлены 48-летнему начальнику поезда Марцину В. По версии следствия, он ненадлежащим образом наблюдал за пассажирами во время посадки и высадки и преждевременно передал по радиосвязи сигнал отправления.

Ему вменяют причинение аварии, а также создание опасности для женщины и ее несколькихмесячного ребенка, которым помогал Доминик. Начальнику поезда грозит до восьми лет лишения свободы.

Инспекторы польского Управления железнодорожного транспорта указали на ненадлежащее наблюдение машинистом за платформой через внешние камеры во время начала движения поезда. В то же время прокурор отметил, что имеющиеся доказательства пока дали основания предъявить обвинения только начальнику поезда.

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