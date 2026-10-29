波兰拉多姆地区检察院将就马佐夫舍省沃拉-别尔维茨卡站发生的铁路事故委托进行新的鉴定。一名铁路运输专家将评估列车司机的行为是否正确；今年2月，这起事故导致高中生多米尼克·霍卢伊重伤。

据RMF24报道，受害者代理人提出了委托鉴定的申请。负责该案件的检察官罗伯特·宾恰克表示，将委托进行此类鉴定。

事故经过

事故发生时，17岁的多米尼克正与母亲乘坐列车。在车站，他走到站台上帮助搬出婴儿车。当这名少年试图返回车厢时，列车开始行驶，车门夹住了他的手。随后，这名男孩掉入站台边缘与车厢之间的缝隙。

事故导致他失去双腿和部分手部。据RMF24消息，受害者已经获得了先进的手部和一条腿的假肢。

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对列车长的指控

此前，此案中48岁的列车长马尔钦·W.已被提出指控。调查人员认为，他在乘客上下车期间未能妥善观察，并过早通过无线电发出了发车信号。

他被指控导致事故，并使多米尼克当时正在帮助的女子及其数月大的孩子处于危险之中。这名列车长最高面临八年监禁。

波兰铁路运输局的检查人员指出，列车开始行驶时，司机未能通过外部摄像头妥善观察站台。与此同时，检察官表示，现有证据目前仅为对列车长提出指控提供了依据。

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