Prokuratura Okręgowa w Radomiu zleci nową ekspertyzę w sprawie wypadku kolejowego na stacji Wola-Bierwiecka w województwie mazowieckim. Ekspert w dziedzinie transportu kolejowego ma ocenić, czy maszynista pociągu działał prawidłowo w zdarzeniu, w którym w lutym ciężko ucierpiał uczeń liceum Dominik Hołuj.

Jak informuje RMF24, wniosek o powołanie biegłego złożył przedstawiciel poszkodowanego. Prokurator Robert Bińczak, który prowadzi postępowanie, oświadczył, że taka ekspertyza zostanie zlecona.

Okoliczności wypadku

W chwili wypadku 17-letni Dominik podróżował pociągiem wraz z matką. Na stacji wyszedł na peron, aby pomóc wynieść wózek dziecięcy. Gdy nastolatek próbował wrócić do wagonu, pociąg ruszył, a drzwi przytrzasnęły mu rękę. Następnie chłopak wpadł w przestrzeń między krawędzią peronu a wagonem.

W wyniku wypadku stracił obie nogi oraz część dłoni. Według RMF24 poszkodowany otrzymał już nowoczesne protezy dłoni i jednej nogi.

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Zarzuty wobec kierownika pociągu

Wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszał 48-letni kierownik pociągu Marcin W. Według śledczych niewłaściwie obserwował pasażerów podczas wsiadania i wysiadania oraz przedwcześnie przekazał drogą radiową sygnał odjazdu.

Zarzuca mu się spowodowanie wypadku, a także narażenie na niebezpieczeństwo kobiety i jej kilkumiesięcznego dziecka, którym pomagał Dominik. Kierownikowi pociągu grozi do ośmiu lat więzienia.

Inspektorzy polskiego Urzędu Transportu Kolejowego wskazali na niewłaściwą obserwację peronu przez maszynistę za pomocą zewnętrznych kamer podczas ruszania pociągu. Jednocześnie prokurator zaznaczył, że dostępne dowody dały dotąd podstawy do postawienia zarzutów wyłącznie kierownikowi pociągu.

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