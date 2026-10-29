W Polsce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego list z propozycją rozważenia możliwości niezapraszania Konfederacji na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Powiedział o tym na konferencji prasowej w Sejmie, informuje RMF24.

Argumenty Czarzastego

Czarzasty powiedział, że uważa za swój obowiązek poinformować prezydenta o swoich rozważaniach w tej sprawie. Według niego ostateczną decyzję podejmie Nawrocki, który poniesie za nią również odpowiedzialność.

Marszałek Sejmu oświadczył, że nie ma pewności, iż środowisko Grzegorza Brauna i Konfederacja nie przekażą informacji, jeśli na posiedzeniu będą omawiane kwestie uzbrojenia lub tajne sprawy w tej dziedzinie. To twierdzenie jest stanowiskiem Czarzastego.

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Wypowiedzi o Braunie i UE

Lider partii Nowa Lewica oświadczył również, że jego siła polityczna nie zgadza się na legitymizowanie Grzegorza Brauna i idei wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Podkreślił, że obecna koalicja 15 października nie wyprowadzi Polski z UE.

Czarzasty wspomniał o wywiadzie Nawrockiego dla gazety Rzeczpospolita, w którym prezydent komentował Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nawrocki zaznaczył, że ta formacja ma reprezentację parlamentarną i poparcie części wyborców, dlatego należy uznać ją za obecną w polskiej polityce.

RMF24 przytoczyło także słowa lidera partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, który podczas Krynica Forum 2026 mówił o potrzebie zmiany UE. Powiedział, że wśród możliwych sposobów wymienia wpływanie na opinię publiczną, nowy traktat z odroczonym wejściem w życie, a także negocjacje w sprawie wyjścia państwa z Unii Europejskiej, jeśli inne metody nie przyniosą rezultatów.

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