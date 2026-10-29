Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie w Niemczech uchylił nakazy aresztowania trzech z ośmiu oskarżonych w sprawie neonazistowskiego ugrupowania „Sascy Separatyści”. Po niemal dwóch latach tymczasowego aresztowania mężczyźni zostali zwolnieni, informuje Der Spiegel.

Podstawy zwolnienia

Piąty Senat Karny sądu poinformował, że wobec dwóch oskarżonych nie ma już uzasadnionego podejrzenia, a także nie występuje ryzyko ich ucieczki. W odniesieniu do trzeciego mężczyzny sąd uznał dalsze przetrzymywanie w areszcie za nieproporcjonalne.

Wykonanie nakazu aresztowania wobec kolejnego oskarżonego zawieszono pod warunkiem wpłacenia kaucji. Jak zaznaczono w sądzie, w chwili publikacji kaucja nie została jeszcze wpłacona.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Istota zarzutów

Od początku 2026 roku przed Wyższym Sądem Krajowym w Dreźnie toczy się proces ośmiu mężczyzn ze środowisk skrajnie prawicowych. Federalna Prokuratura Generalna Niemiec uważa ich za prawdopodobnych członków „Saskich Separatystów” i zarzuca im między innymi udział w organizacji terrorystycznej, przygotowywanie się do popełnienia zdrady stanu oraz inne przestępstwa.

Cała ósemka została zatrzymana w listopadzie 2024 roku. Według prokuratury oczekiwali oni nieokreślonego „dnia X” po upadku Niemiec i planowali przejąć znaczną część Saksonii, aby stworzyć państwo oparte na ideologii nazistowskiej. Z materiałów sprawy wynika, że niektórzy oskarżeni szkolili się w strzelaniu z broni bojowej w Polsce i Czechach.

Trzech oskarżonych było członkami partii Alternatywa dla Niemiec w Saksonii. Urząd Ochrony Konstytucji klasyfikuje saksoński oddział AfD jako bezsprzecznie prawicowo-ekstremistyczny; po zatrzymaniach partia zdecydowała o wykluczeniu tych mężczyzn.

Czytaj nas na