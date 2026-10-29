德国德累斯顿高等地区法院撤销了“萨克森分离主义者”新纳粹组织案件中8名被告里的3人的逮捕令。这些男子在被审前羁押近两年后获释，《明镜周刊》报道。

获释理由

法院第五刑事审判庭表示，对于两名被告已不再存在合理怀疑，同时也不存在他们逃跑的风险。对于第三名男子，法院认定继续羁押不符合比例原则。

另一名被告的逮捕令执行被暂停，条件是缴纳保释金。法院指出，截至报道发布时，保释金尚未缴纳。

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指控内容

自2026年初以来，8名来自极右翼圈子的男子在德累斯顿高等地区法院受审。德国联邦检察机关认为，他们可能是“萨克森分离主义者”的成员，并指控他们涉嫌参与恐怖组织、准备实施叛国罪以及其他罪行。

8人均于2024年11月被拘留。根据控方说法，他们等待德国崩溃后一个不确定的“X日”，并计划夺取萨克森的大部分地区，以建立一个以纳粹意识形态为基础的国家。根据案件材料，部分被告曾在波兰和捷克接受使用作战武器射击的训练。

3名被告曾是萨克森州德国选择党成员。宪法保卫局将萨克森州的德国选择党分支认定为确凿的右翼极端主义组织；在拘留发生后，该党决定开除这些男子。

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