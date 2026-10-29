Высший земельный суд Дрездена в Германии отменил ордера на арест троих из восьми обвиняемых по делу неонацистской группировки «Саксонские сепаратисты». После почти двух лет предварительного заключения этих мужчин освободили, сообщает Der Spiegel.

Основания для освобождения

Пятый уголовный сенат суда сообщил, что в отношении двух обвиняемых больше нет обоснованного подозрения, а также отсутствует риск их побега. В отношении третьего мужчины суд признал дальнейшее содержание под стражей несоразмерным.

Исполнение ордера на арест еще одного обвиняемого приостановили при условии внесения залога. Как отметили в суде, на момент сообщения залог еще не был внесен.

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Суть обвинений

С начала 2026 года перед Высшим земельным судом Дрездена предстали восемь мужчин из праворадикальной среды. Федеральная прокуратура Германии считает их вероятными участниками «Саксонских сепаратистов» и предъявляет им, среди прочего, обвинения в участии в террористической организации, подготовке к совершению государственной измены и других преступлениях.

Всех восьмерых задержали в ноябре 2024 года. По версии обвинения, они ожидали неопределенного «дня X» после краха Германии и планировали захватить значительную часть Саксонии, чтобы создать государство на основе нацистской идеологии. Согласно материалам дела, некоторые из обвиняемых тренировались стрелять из боевого оружия в Польше и Чехии.

Трое подсудимых были членами партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Ведомство по охране конституции классифицирует саксонское отделение AfD как достоверно правоэкстремистское; после задержаний партия решила исключить этих мужчин.

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