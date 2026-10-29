Спікер Сейму Чарзастий попросив не кликати Конфедерацію до РНБ — RMF24

У Польщі спікер Сейму Влодзімеж Чарзастий повідомив, що надіслав президентові Каролю Навроцькому листа з пропозицією розглянути можливість не запрошувати Конфедерацію на засідання Ради національної безпеки. Про це він заявив на пресконференції у Сеймі, повідомляє RMF24.

Аргументи Чарзастого

Чарзастий сказав, що вважає своїм обов’язком повідомити президента про міркування з цього питання. За його словами, остаточне рішення ухвалюватиме Навроцький, який також нестиме за нього відповідальність.

Спікер Сейму заявив, що не має впевненості, що оточення Гжегожа Брауна та Конфедерація не передадуть інформацію, якщо на засіданні обговорюватимуть озброєння або секретні питання у цій сфері. Це твердження є позицією Чарзастого.

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Заяви про Брауна та ЄС

Лідер партії «Нові ліві» також заявив, що його політична сила не погоджується з легітимізацією Гжегожа Брауна та ідеєю виходу Польщі з Європейського Союзу. Він наголосив, що чинна коаліція 15 жовтня не виведе Польщу з ЄС.

Чарзастий згадав інтерв’ю Навроцького газеті Rzeczpospolita, у якому президент коментував Конфедерацію Корони Польської Гжегожа Брауна. Навроцький зазначив, що ця сила має парламентське представництво та підтримку частини виборців, тому її слід розглядати як присутню в польській політиці.

RMF24 також навело слова лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського, який на Krynica Forum 2026 говорив про потребу змінити ЄС. Він сказав, що серед можливих способів називає вплив на громадську думку, новий договір із відтермінованим набуттям чинності, а також переговори щодо виходу держави з Євросоюзу, якщо інші методи не дадуть результату.

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