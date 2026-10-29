在波兰，众议院议长弗沃济米日·恰尔扎斯特表示，他已致信总统卡罗尔·纳夫罗茨基，提议考虑不邀请联盟党参加国家安全委员会会议。他在众议院举行的新闻发布会上作出这一表示，RMF24报道。

恰尔扎斯特的论点

恰尔扎斯特表示，他认为有责任就此事向总统说明自己的考量。他称，最终决定将由纳夫罗茨基作出，后者也将为此承担责任。

这位众议院议长称，他无法确定，如果会议讨论武器装备或该领域的机密问题，格热戈日·布劳恩的圈子和联盟党不会传递相关信息。这一说法是恰尔扎斯特的立场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关布劳恩和欧盟的表态

新左翼党领导人还表示，他所在的政治力量不同意为格热戈日·布劳恩正名，也不同意波兰退出欧盟的主张。他强调，现任10月15日联盟不会让波兰退出欧盟。

恰尔扎斯特提到纳夫罗茨基接受《共和国报》采访一事，纳夫罗茨基在采访中评论了格热戈日·布劳恩的波兰王冠联盟党。纳夫罗茨基指出，这一政治力量拥有议会代表席位和部分选民的支持，因此应被视为波兰政治中的一股存在力量。

RMF24还援引法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基的话。卡钦斯基在2026年克雷尼察论坛上谈到改变欧盟的必要性。他表示，可能的方式包括影响公众舆论、签署一项延后生效的新条约，以及如果其他方法未能取得结果，就国家退出欧盟进行谈判。

关注我们在