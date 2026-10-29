Departament Sprawiedliwości USA oświadczył, że agenci Federalnego Biura Śledczego oraz pracownicy amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) nie zostaną zaangażowani jako obserwatorzy w nadchodzących wyborach śródokresowych. Wynika to z dokumentu złożonego w sądzie, o którym informuje The Hill.

Jakie agencje zostaną zaangażowane

Zgodnie z deklaracją złożoną w sądzie funkcje obserwatorów wyborczych będą pełnić pracownicy Federalnego Biura Więziennictwa, Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF), a także Agencji do Walki z Narkotykami (DEA). Nie będzie wśród nich przedstawicieli FBI ani ICE.

Dokument został złożony po pozwie organizacji praw obywatelskich NAACP, która domaga się zakazu pełnienia funkcji obserwatorów wyborczych przez prokuratorów i innych pracowników organów ścigania.

Zasady dla obserwatorów

W dokumencie sądowym wskazano, że obserwatorzy przeszli szkolenie dotyczące zapobiegania ingerencji w głosowanie oraz przestrzegania przepisów stanu lub właściwej jurysdykcji. Ich głównym zadaniem będzie obserwowanie, robienie notatek oraz rozmowy z wyborcami, którzy zgodzą się na rozmowę, poza lokalami wyborczymi.

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Podczas wykonywania tych funkcji obserwatorzy nie będą działać jako funkcjonariusze organów ścigania i nie będą mieć prawa nosić broni palnej. Wcześniej Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA również oświadczył, że funkcjonariusze ICE nie będą przebywać w lokalach wyborczych.

Pozew Denver

We wrześniu sekretarz bezpieczeństwa krajowego Markwayne Mullin oświadczył, że pracownicy ICE nie będą patrolować ani monitorować lokali wyborczych, jednak mogą być obecni w razie zagrożenia lub podczas wykonywania nakazu wobec osoby aktywnie poszukiwanej. Po tych słowach miasto Denver złożyło pozew, dążąc do zablokowania pojawienia się ICE w pobliżu miejsc głosowania.

W pozwie Denver powołało się na ustawę przewidującą grzywny i możliwe pozbawienie wolności dla urzędników federalnych za przebywanie w miejscach, w których odbywają się wybory powszechne lub specjalne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do odparcia ataku uzbrojonych wrogów Stanów Zjednoczonych.

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