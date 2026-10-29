美国司法部表示，联邦调查局特工和美国移民与海关执法局（ICE）工作人员不会作为监督员参与即将举行的中期选举。据The Hill报道，这一内容载于一份法庭文件中。

将参与的机构

根据提交给法院的声明，选举监督员将由联邦监狱局、烟酒枪械爆炸物管理局（ATF）以及缉毒局（DEA）的工作人员担任。其中不会有联邦调查局或ICE的代表。

该文件是在民权组织全国有色人种协进会（NAACP）提起诉讼后提交的。该组织寻求禁止检察官和其他执法人员担任选举监督员。

监督员规则

法庭文件指出，监督员接受了有关防止干预投票以及遵守所在州或相关司法管辖区规则的培训。他们的主要任务将是在投票站外观察、记录，并与同意交谈的选民沟通。

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在履行这些职责时，监督员不会以执法人员身份行事，也无权携带枪支。此前，美国国土安全部也表示，ICE官员不会出现在投票站内。

丹佛的诉讼

9月，国土安全部长马克韦恩·马伦表示，ICE工作人员不会巡逻或监督投票站，但在出现威胁时，或在执行针对一名正被积极追捕人员的逮捕令时，可能会在场。此番言论后，丹佛市提起诉讼，试图阻止ICE出现在投票地点附近。

丹佛在诉讼中援引了一项法律，该法律规定，联邦官员出现在举行普选或特别选举的地点将面临罚款和可能的监禁，除非是为击退美国武装敌人的袭击所必需。

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