Министерство юстиции США заявило, что агенты Федерального бюро расследований и сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) не будут привлекаться в качестве наблюдателей на предстоящих промежуточных выборах. Об этом говорится в судебном документе, о котором сообщает The Hill.

Какие ведомства привлекут

Согласно декларации, поданной в суд, функции наблюдателей на выборах будут выполнять сотрудники Федерального бюро тюрем, Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF), а также Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Представителей ФБР и ICE среди них не будет.

Документ был подан после иска правозащитной организации NAACP, которая добивается запрета для прокуроров и других сотрудников правоохранительных органов работать наблюдателями на выборах.

Правила для наблюдателей

В судебном документе указано, что наблюдатели прошли обучение по недопущению вмешательства в голосование и соблюдению правил штата или соответствующей юрисдикции. Их основной задачей будет наблюдение, ведение записей и общение с избирателями, которые согласятся на разговор, за пределами избирательных участков.

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При выполнении этих функций наблюдатели не будут действовать как сотрудники правоохранительных органов и не будут иметь права носить огнестрельное оружие. Ранее Министерство внутренней безопасности США также заявляло, что сотрудники ICE не будут находиться на избирательных участках.

Иск Денвера

В сентябре министр внутренней безопасности Марквейн Маллен заявил, что сотрудники ICE не будут патрулировать или мониторить избирательные участки, однако могут присутствовать в случае угрозы или при исполнении ордера в отношении человека, которого активно разыскивают. После этих слов город Денвер подал иск, пытаясь заблокировать появление ICE возле мест голосования.

В иске Денвер сослался на закон, предусматривающий штрафы и возможное лишение свободы для федеральных должностных лиц за нахождение в местах проведения всеобщих или специальных выборов, за исключением случаев, когда это необходимо для отражения нападения вооружённых врагов Соединённых Штатов.

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