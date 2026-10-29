Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к войне с Европой, но не заинтересована в таком развитии событий. По его словам, некоторые европейские страны готовятся к возможному столкновению с РФ к 2030 году. Также российский лидер пригрозил, что в случае войны победителей не будет, и высказался о ситуации на Балтийском море и отношениях Москвы с европейскими государствами.

Путин заявил, что Запад не смог достичь своей цели — нанести России стратегическое поражение. Он также вновь заговорил о возможности прямого военного столкновения между РФ и европейскими странами. «Если дойдет до войны России с Европой, победителей не будет», — заявил Путин. Он призвал европейских лидеров не забывать о таком сценарии. По словам российского президента, в России якобы хорошо помнят уроки Первой и Второй мировых войн. Он утверждает, что Москва делает всё возможное, чтобы подобные события не повторились. В то же время Путин заявил, что Россия готова к возможному противостоянию, хотя сама, по его словам, не хочет войны.

Также он упомянул о заявлениях в Европе относительно подготовки к возможному конфликту с Россией к 2030 году. Однако в приведенных сообщениях нет конкретных доказательств, которые подтверждали бы его утверждение о готовности европейских стран к войне именно в этот срок.

Отдельно Путин рассказал о беседах с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. По его словам, инициатива этих контактов исходила от самих европейских лидеров. Он утверждает, что во время бесед они сразу подчеркнули: звонят не от имени Европейского Союза, а как представители своих государств.

Путин назвал эти звонки правильным шагом, несмотря на критику в адрес Стубба и Стере в Европе. При этом российский президент не привёл в своих заявлениях подробностей, которые позволили бы независимо оценить содержание и результаты этих бесед. Еще одной темой стала ситуация на Балтийском море. Путин заявил, что Россия не хочет, чтобы там сложилась ситуация, подобная той, что возникла в Ормузском проливе и Персидском заливе. В то же время он подчеркнул, что Москва готова ответить на любой вызов в Балтийском регионе.

Также Путин заявил, что Россия якобы поддерживает любые шаги, направленные на восстановление отношений с европейскими странами. Однако его слова о готовности к диалогу прозвучали одновременно с предупреждениями о возможной войне и заявлениями о военной готовности РФ. Заявления Путина распространили российские пропагандистские СМИ. Приведенные ими утверждения о подготовке Европы к войне, намерениях России и возможных сценариях конфликта не следует воспринимать как независимо подтвержденные факты. Они отражают позицию российского руководства, а не объективную оценку вероятности войны. Об этом сообщают российские СМИ.

Россия не намерена отказываться от планов захватить весь Донбасс. Об этом 27 октября диктатор Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. В то же время агентство Reuters ссылается на источник, близкий к Кремлю, а не на непосредственные свидетельства участников разговора.

Россия может использовать переговоры о завершении войны в Украине, чтобы добиться сокращения военного присутствия НАТО в Восточной Европе и возвращения альянса к позициям 1997 года.

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