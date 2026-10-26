Путін хоче домогтися повернення НАТО до кордонів 1997 року — The Telegraph

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Росія може використати переговори щодо завершення війни в Україні, щоб домогтися скорочення військової присутності НАТО у Східній Європі та повернення альянсу до позицій 1997 року.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела в дипломатичних колах західних країн.

За їхніми словами, Кремль пропонує залучити представників Європи до мирного процесу, але справжньою метою Москви нібито є перегляд військової присутності НАТО поблизу російських кордонів.

Серед вимог Росії, за даними видання, — виведення військ і озброєння з Латвії, Литви, Польщі, Фінляндії та Естонії. Західні дипломати, як зазначається, не готові погоджуватися на такі поступки.

Співрозмовники The Telegraph також вважають, що Москва прагне обмежити фактичний суверенітет України. На їхню думку, ці вимоги можуть ускладнити переговори, заплановані на листопад в Абу-Дабі за участю США, України та Росії.

Росія висувала вимогу повернути військову інфраструктуру НАТО до позицій 1997 року ще в грудні 2021-го, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: The Telegraph

Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Розрахунки москви на швидке приборкання України за допомогою адміністрації президента США Дональда Трампа не справдилися через тверду позицію європейських країн. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Російський диктатор володимир путін поскаржився на західні санкції проти рф, назвавши їх «дурістю» та визнавши їхній відчутний вплив на країну-агресорку.

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