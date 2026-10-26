俄罗斯可能会利用关于结束乌克兰战争的谈判，以争取缩减北约在东欧的军事存在，并促使该联盟回归1997年的部署状态。

《每日电讯报》援引西方国家外交界消息人士的话报道了这一情况。

据称，克里姆林宫提议让欧洲代表参与和平进程，但莫斯科的真正目的据称是重新审视北约在俄罗斯边境附近的军事存在。

据该报报道，俄罗斯的要求包括从拉脱维亚、立陶宛、波兰、芬兰和爱沙尼亚撤出军队和武器。报道指出，西方外交官尚不准备接受此类让步。

《每日电讯报》的受访者还认为，莫斯科正试图限制乌克兰的实际主权。在他们看来，这些要求可能会使定于11月在阿布扎比举行的、由美国、乌克兰和俄罗斯参与的谈判变得更加复杂。

早在2021年12月，即全面入侵乌克兰之前不久，俄罗斯就曾提出要求，将北约的军事基础设施撤回至1997年的部署水平。

来源：《每日电讯报》

关于解决乌克兰战争的谈判计划于11月上半月在阿布扎比以三方形式举行，参与方包括乌克兰、美国和俄罗斯。

莫斯科原本指望借助美国总统唐纳德·特朗普政府的帮助迅速制服乌克兰，但这一算计因欧洲各国的强硬立场而未能得逞。俄罗斯独裁者尤里·乌沙科夫的助手对此发表了声明。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京对西方针对俄罗斯的制裁表示不满，称其为“愚蠢之举”，并承认这些制裁对这个侵略国产生了切实的影响。

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