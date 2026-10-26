Россия может использовать переговоры о прекращении войны в Украине, чтобы добиться сокращения военного присутствия НАТО в Восточной Европе и возвращения альянса к позициям 1997 года.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в дипломатических кругах западных стран.

По их словам, Кремль предлагает привлечь представителей Европы к мирному процессу, но истинной целью Москвы якобы является пересмотр военного присутствия НАТО вблизи российских границ.

Среди требований России, по данным издания, — вывод войск и вооружения из Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии. Западные дипломаты, как отмечается, не готовы соглашаться на такие уступки.

Собеседники The Telegraph также считают, что Москва стремится ограничить фактический суверенитет Украины. По их мнению, эти требования могут осложнить переговоры, запланированные на ноябрь в Абу-Даби с участием США, Украины и России.

Россия выдвинула требование вернуть военную инфраструктуру НАТО к позициям 1997 года ещё в декабре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: The Telegraph

Переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Расчеты Москвы на быстрое усмирение Украины с помощью администрации президента США Дональда Трампа не оправдались из-за твердой позиции европейских стран. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался на западные санкции против РФ, назвав их «глупостью» и признав их ощутимое влияние на страну-агрессора.

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