Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до війни з Європою, але не зацікавлена в такому розвитку подій. За його словами, деякі європейські країни готуються до можливого зіткнення з РФ до 2030 року. Також російський лідер пригрозив, що в разі війни переможців не буде, і висловився про ситуацію на Балтійському морі та відносини Москви з європейськими державами.

Путін заявив, що Захід не зміг досягти своєї мети — завдати Росії стратегічної поразки. Він також знову заговорив про можливість прямого військового зіткнення між РФ та європейськими країнами. «Якщо дійде до війни Росії з Європою, переможців не буде», — заявив Путін. Він закликав європейських лідерів не забувати про такий сценарій. За словами російського президента, у Росії нібито добре пам’ятають уроки Першої та Другої світових воєн. Він стверджує, що Москва робить усе можливе, аби подібні події не повторилися. Водночас Путін заявив, що Росія готова до можливого протистояння, хоча сама, за його словами, не хоче війни.

Також він згадав про заяви в Європі щодо підготовки до можливого конфлікту з Росією до 2030 року. Однак у наведених повідомленнях немає конкретних доказів, які підтверджували б його твердження про готовність європейських країн до війни саме в цей термін.

Окремо Путін розповів про розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. За його словами, ініціатива цих контактів належала самим європейським лідерам. Він стверджує, що під час розмов вони одразу наголосили: телефонують не від імені Європейського Союзу, а як представники своїх держав.

Путін назвав ці дзвінки правильним кроком, попри критику на адресу Стубба та Стере в Європі. При цьому російський президент не навів у своїх заявах подробиць, які дозволяли б незалежно оцінити зміст і результати цих розмов. Ще однією темою стала ситуація на Балтійському морі. Путін заявив, що Росія не хоче, аби там склалася ситуація, подібна до тієї, що виникла в Ормузькій протоці та Перській затоці. Водночас він наголосив, що Москва готова відповісти на будь-який виклик у Балтійському регіоні.

Також Путін заявив, що Росія нібито підтримує будь-які кроки, спрямовані на відновлення відносин із європейськими країнами. Проте його слова про готовність до діалогу пролунали одночасно з попередженнями про можливу війну та заявами про військову готовність РФ. Заяви Путіна поширили російські пропагандистські ЗМІ. Наведені ними твердження про підготовку Європи до війни, наміри Росії та можливі сценарії конфлікту не слід сприймати як незалежно підтверджені факти. Вони відображають позицію російського керівництва, а не об’єктивну оцінку ймовірності війни. Про це повідомляють росЗМІ.

Росія не має наміру відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Про це 27 жовтня диктатор Володимир Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії. Водночас агентство Reuters посилається на джерело, наближене до Кремля, а не на безпосередні свідчення учасників розмови.

Росія може використати переговори щодо завершення війни в Україні, щоб домогтися скорочення військової присутності НАТО у Східній Європі та повернення альянсу до позицій 1997 року.

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