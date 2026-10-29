Нападавший в Траппе признался в расистском мотиве стрельбы — RMF24

39-летний Кевин Т., который 23 октября открыл огонь из автомобиля в департаменте Ивелин во Франции, признал расистский мотив нападения. Как сообщает RMF24, об этом заявил прокурор Оливье Кристен. В результате стрельбы в Траппе погиб 26-летний Пенго Боссио Ванги — гражданин Франции, происходивший из Демократической Республики Конго. Еще семь человек получили ранения, трое из них оставались в больнице.

Мотив нападения

По словам прокурора, задержанный заявил, что намеренно выбирал целями людей, которых относил к мусульманам, африканцам или выходцам из Северной Африки. При этом он отрицал террористические мотивы и, по данным Кристена, считал свои действия оправданными. Прокурор также сообщил, что Кевин Т. не выразил раскаяния.

Мужчину задержали в тот же день в соседнем Куаньере. Источник, близкий к расследованию, сообщил агентству AFP, что в течение последнего десятилетия его взгляды становились все более радикальными и ультраправыми.

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Результаты обыска

По словам прокурора, в доме Кевина Т. в Плезире обнаружили оружие или его части, экземпляры книги Адольфа Гитлера «Mein Kampf», Коран и Библию. Там также были наклейки с надписями «Да здравствует Франция», «RN» и «Горжусь тем, что я француз». Задержанный сказал, что сам разработал наклейки и заказал их изготовление, однако отрицал членство в какой-либо политической партии или симпатии к ней.

Прокурор сообщил, что мужчина заранее приобрел оружие, а также полицейскую повязку и наручники. Кевин Т. утверждал, что ему поставили диагноз шизофрения, однако, согласно процитированной Кристеном оценке врача, это было скорее его собственным толкованием, а не медицинским заключением. Прокурор добавил, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем и в течение последних нескольких лет он интенсивно употреблял наркотики. В его крови обнаружили кокаин, марихуану и следы антидепрессантов.

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