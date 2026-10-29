特拉普枪手承认枪击案具有种族主义动机——RMF24

39岁的凯文·T.于10月23日在法国伊夫林省从汽车内开枪，他承认此次袭击具有种族主义动机。正如RMF24报道，检察官奥利维耶·克里斯滕作出了这一表示。特拉普发生的枪击事件造成26岁的彭戈·博西奥·万吉死亡，他是一名具有刚果民主共和国血统的法国公民。另有7人受伤，其中3人仍在医院。

袭击动机

检察官表示，被拘留者称，他故意选择自己认定为穆斯林、非洲人或北非裔的人作为目标。同时，他否认存在恐怖主义动机，并且据克里斯滕称，他认为自己的行为是正当的。检察官还表示，凯文·T.没有表示悔意。

该男子当天在邻近的夸涅尔被拘留。一名接近调查的消息人士告诉法新社，在过去十年中，他的观点变得越来越激进和极右翼。

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搜查结果

检察官表示，在凯文·T.位于普莱西尔的住所发现了武器或武器部件、阿道夫·希特勒《我的奋斗》的副本、古兰经和圣经。那里还发现了写有“法国万岁”、“RN”和“自豪地成为法国人”的贴纸。被拘留者称，这些贴纸由他本人设计并委托制作，但否认属于或同情任何政党。

检察官表示，该男子事先购买了武器，以及警察臂章和手铐。凯文·T.声称自己被诊断患有精神分裂症，但根据克里斯滕引用的一名医生的评估，这更像是他本人的解读，而非医学结论。检察官补充说，该男子存在心理健康问题，并在过去十几年中大量吸毒。在他的血液中发现了可卡因、大麻和抗抑郁药痕迹。

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