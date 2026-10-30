民调显示法国前总理菲利普支持率降至15%——《塞浦路斯邮报》

在法国，参加总统选举的中间派竞争者之间的竞争正在加剧温和选民的分裂。此前被视为中间派主要代表的前总理爱德华·菲利普，在为《费加罗报》进行的IFOP-Fiducial民调中获得15%的支持率——比9月低6个百分点。这一结果低于获得16.5%支持率的让-吕克·梅朗雄，据《塞浦路斯邮报》报道。

菲利普与阿塔尔的竞争

菲利普与另一名前法国总理加布里埃尔·阿塔尔正在争夺谁应让位于一名统一的中间派候选人。阿塔尔在民调中获得13%，不仅落后于梅朗雄，也落后于中左翼力量代表拉斐尔·格吕克斯曼。

领导总统埃马纽埃尔·马克龙所属复兴党（Renaissance）的阿塔尔，本周再次提议举行广泛的中间派初选。马克龙的一些盟友认为，这一倡议可能会进一步加深温和派政治阵营内部的分歧。与此同时，阿塔尔掌控着复兴党党务机构的财政资源。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

勒庞与梅朗雄进入第二轮的风险

根据报道援引的民调，极右翼代表玛丽娜·勒庞几乎肯定将进入总统选举第二轮，该轮投票定于4月投票后的5月举行。梅朗雄持续领先于政治主流阵营的主要候选人，这增加了两人在第二轮对决的可能性。

选票分散并不局限于菲利普与阿塔尔之间的冲突。格吕克斯曼在赢得社会党初选后巩固了地位，前内政部长布鲁诺·勒塔约和戛纳市长大卫·利斯纳尔也在争取温和选民。马克龙的盟友呼吁中间派确定一名统一候选人，使其能够团结从格吕克斯曼到勒塔约等政治人物的支持者。

关注我们在