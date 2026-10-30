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Były premier Francji Philippe spadł do 15% w sondażu — Cyprus Mail

UA.NEWS 30 października 2026 11:11
Były premier Francji Philippe spadł do 15% w sondażu — Cyprus Mail

We Francji rywalizacja między centrowymi pretendentami w wyborach prezydenckich pogłębia podział umiarkowanego elektoratu. Były premier Édouard Philippe, uważany za głównego przedstawiciela centrum, uzyskał 15% w sondażu IFOP-Fiducial dla gazety Le Figaro — o sześć punktów procentowych mniej niż we wrześniu. To wynik niższy od rezultatu Jean-Luca Mélenchona, który ma 16,5% poparcia, informuje Cyprus Mail.

Rywalizacja Philippe'a i Attala

Philippe i inny były premier Francji, Gabriel Attal, rywalizują o to, kto powinien ustąpić miejsca jednemu centrowemu kandydatowi. Attal uzyskał w sondażu 13% i pozostaje w tyle nie tylko za Mélenchonem, lecz także za przedstawicielem sił centrolewicowych Raphaëlem Glucksmannem.

Attal, który stoi na czele partii Renaissance prezydenta Emmanuela Macrona, ponownie zaproponował w tym tygodniu przeprowadzenie szerokich prawyborów centrystów. Część sojuszników Macrona uważa, że taka inicjatywa może jeszcze bardziej pogłębić różnice w obozie umiarkowanych polityków. Jednocześnie Attal kontroluje zasoby finansowe partyjnego aparatu Renaissance.

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Ryzyko drugiej tury Le Pen i Mélenchona

Według przytoczonych w materiale sondaży przedstawicielka skrajnej prawicy Marine Le Pen niemal na pewno przejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, zaplanowanej na maj po głosowaniu w kwietniu. Mélenchon konsekwentnie wyprzedza głównych kandydatów politycznego głównego nurtu, co zwiększa prawdopodobieństwo ich starcia w drugiej turze.

Rozproszenie głosów nie ogranicza się do konfliktu między Philippem a Attalem. Glucksmann umocnił swoją pozycję po zwycięstwie w prawyborach socjalistów, a były minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau i mer Cannes David Lisnard również kierują swoją ofertę do umiarkowanego elektoratu. Sojusznicy Macrona wzywają centrystów do wskazania jednego kandydata, zdolnego zjednoczyć zwolenników polityków od Glucksmanna po Retailleau.

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