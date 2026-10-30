Во Франции соперничество между центристскими претендентами на президентских выборах усиливает раскол умеренного электората. Экс-премьер Эдуар Филипп, которого считали главным представителем центра, набрал 15% в опросе IFOP-Fiducial для газеты Le Figaro — на шесть процентных пунктов меньше, чем в сентябре. Это ниже результата Жан-Люка Меланшона, у которого 16,5% поддержки, сообщает Cyprus Mail.

Соперничество Филиппа и Атталя

Филипп и другой бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь соревнуются за то, кто должен уступить место единому центристскому кандидату. Атталь получил в опросе 13% и отстаёт не только от Меланшона, но и от представителя левоцентристских сил Рафаэля Глюксманна.

Атталь, возглавляющий партию президента Эмманюэля Макрона Renaissance, на этой неделе вновь предложил провести широкие праймериз центристов. Часть союзников Макрона считает, что такая инициатива может ещё больше углубить разногласия в лагере умеренных политиков. В то же время Атталь контролирует финансовые ресурсы партийного аппарата Renaissance.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риск второго тура Ле Пен и Меланшона

Согласно приведённым в материале опросам, представительница ультраправых Марин Ле Пен почти наверняка выйдет во второй тур президентских выборов, назначенный на май после голосования в апреле. Меланшон стабильно опережает основных кандидатов от политического мейнстрима, что повышает вероятность их противостояния во втором туре.

Распыление голосов не ограничивается конфликтом между Филиппом и Атталем. Глюксманн укрепил позиции после победы на праймериз социалистов, а бывший министр внутренних дел Брюно Ретайо и мэр Канн Давид Лиснар также ориентируются на умеренный электорат. Союзники Макрона призывают центристов определить единого кандидата, способного объединить сторонников политиков от Глюксманна до Ретайо.

Читай нас в