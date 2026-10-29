39-letni Kevin T., który 23 października otworzył ogień z samochodu w departamencie Yvelines we Francji, przyznał się do rasistowskiego motywu ataku. Jak informuje RMF24, powiedział o tym prokurator Olivier Christen. W wyniku strzelaniny w Trappes zginął 26-letni Pengo Bossio Wangi, obywatel Francji pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga. Kolejnych siedem osób zostało rannych, z czego trzy pozostawały w szpitalu.

Motyw ataku

Według prokuratora zatrzymany oświadczył, że celowo wybierał na cele osoby, które uznawał za muzułmanów, Afrykanów lub osoby pochodzące z Afryki Północnej. Jednocześnie zaprzeczył motywom terrorystycznym i, według Christena, uważał swoje działania za usprawiedliwione. Prokurator przekazał również, że Kevin T. nie wyraził skruchy.

Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia w sąsiednim Coignières. Źródło zbliżone do śledztwa powiedziało agencji AFP, że w ciągu ostatniej dekady jego poglądy stawały się coraz bardziej radykalne i skrajnie prawicowe.

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Wyniki przeszukania

Według prokuratora w domu Kevina T. w Plaisir znaleziono broń lub jej części, egzemplarze książki Adolfa Hitlera „Mein Kampf”, Koran i Biblię. Były tam także naklejki z napisami „Niech żyje Francja”, „RN” i „Dumny z bycia Francuzem”. Zatrzymany powiedział, że sam zaprojektował naklejki i zlecił ich wykonanie, lecz zaprzeczył członkostwu w jakiejkolwiek partii politycznej lub sympatiom wobec niej.

Prokurator poinformował, że mężczyzna wcześniej kupił broń, a także policyjną opaskę i kajdanki. Kevin T. twierdził, że zdiagnozowano u niego schizofrenię, jednak według przytoczonej przez Christena oceny lekarza była to raczej jego własna interpretacja niż wniosek medyczny. Prokurator dodał, że mężczyzna miał problemy ze zdrowiem psychicznym i przez ostatnie kilkanaście lat intensywnie zażywał narkotyki. W jego krwi wykryto kokainę, marihuanę i ślady antydepresantów.

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