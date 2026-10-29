В Англии и Уэльсе в первом полугодии 2026 года в тюрьмы вернулось больше людей, чем было освобождено, несмотря на меры правительства по сокращению числа заключенных. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Министерства юстиции Великобритании.

Возвращения в тюрьмы

С апреля по июнь в тюрьмы вернули 12 338 человек, тогда как освободили 12 278. Такая же тенденция наблюдалась с января по март: в тюрьмы вернули 13 193 человека, а освободили 12 977.

За 12 месяцев до июня 2026 года 52 716 заключенных вновь взяли под стражу за нарушение условий лицензии после освобождения. Это на 27% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Высокий уровень возвращений является одним из факторов кризиса вместимости тюрем Англии и Уэльса.

Досрочное освобождение и безопасность

По данным Министерства юстиции, с сентября 2024 года по июнь 2026 года в рамках экстренных мер досрочно освободили 79 274 заключенных. Программа SDS40 сократила долю срока, которую некоторые осужденные должны были отбыть в тюрьме, с 50% до 40%.

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Ведомство отметило, что изменения в политике могли повлиять на рост числа возвращений под стражу. В частности, большинство нарушителей после возвращения содержат в тюрьме 56 дней, а затем снова освобождают, вместо того чтобы держать до окончания назначенного срока. С 1 октября 2026 года экстренные меры заменила постоянная система досрочного освобождения в соответствии с Sentencing Act 2026.

За 12 месяцев до конца сентября 2026 года в тюрьмах умерли 360 человек, среди них 66 человек, чьи смерти были зафиксированы при обстоятельствах, связанных с самоповреждением. В течение 12 месяцев до конца июня 2026 года в учреждениях зарегистрировали 68 231 случай самоповреждения — в среднем один случай каждые восемь минут. Количество таких инцидентов сократилось на 12% в мужских тюрьмах и на 3,8% — в женских.

Организация Howard League for Penal Reform призвала правительство найти долгосрочное решение проблемы переполненности. Отдельные данные также показали, что число серьезных правонарушителей на пробации, которым предъявили обвинения в новом тяжком преступлении, третий год подряд выросло до рекордного уровня: таких было 281.

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