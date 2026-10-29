До в’язниць Англії та Уельсу повернули більше людей, ніж звільнили — The Guardian

В Англії та Уельсі у першому півріччі 2026 року до в’язниць повернули більше людей, ніж звільнили, попри заходи уряду зі скорочення кількості ув’язнених. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані Міністерства юстиції Великої Британії.

Повернення до в’язниць

У квітні—червні до в’язниць повернули 12 338 осіб, тоді як звільнили 12 278. Така сама тенденція була й у січні—березні: до в’язниць повернули 13 193 людей, а звільнили 12 977.

За 12 місяців до червня 2026 року 52 716 ув’язнених знову взяли під варту через порушення умов ліцензії після звільнення. Це на 27% більше, ніж за попередні 12 місяців. Високий рівень повернень є одним із чинників кризи місткості в’язниць Англії та Уельсу.

Дострокове звільнення і безпека

За даними Міністерства юстиції, із вересня 2024 року до червня 2026 року за екстреними заходами достроково звільнили 79 274 ув’язнених. Програма SDS40 скоротила частку строку, яку деякі засуджені мали відбути у в’язниці, з 50% до 40%.

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Відомство зазначило, що зміни в політиці могли вплинути на зростання кількості повернень під варту. Зокрема, більшість порушників після повернення утримують у в’язниці 56 днів, а потім знову звільняють, замість тримання до завершення призначеного строку. З 1 жовтня 2026 року екстрені заходи замінила постійна система дострокового звільнення відповідно до Sentencing Act 2026.

За 12 місяців до кінця вересня 2026 року у в’язницях померли 360 людей, серед них 66 осіб, чиї смерті були зафіксовані за обставин, пов’язаних із самоушкодженням. Упродовж 12 місяців до кінця червня 2026 року в установах зареєстрували 68 231 випадок самоушкодження — у середньому один випадок кожні вісім хвилин. Кількість таких інцидентів зменшилася на 12% у чоловічих в’язницях і на 3,8% — у жіночих.

Організація Howard League for Penal Reform закликала уряд знайти довгострокове рішення проблеми переповненості. Окремі дані також засвідчили, що кількість серйозних правопорушників на пробації, яким висунули обвинувачення у новому тяжкому злочині, третій рік поспіль зросла до рекордного рівня: таких було 281.

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