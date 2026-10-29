W Anglii i Walii w pierwszej połowie 2026 roku do więzień wróciło więcej osób, niż zostało zwolnionych, mimo działań rządu mających zmniejszyć liczbę osadzonych. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na dane brytyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powroty do więzień

Od kwietnia do czerwca do więzień wróciło 12 338 osób, podczas gdy zwolniono 12 278. Taka sama tendencja wystąpiła od stycznia do marca: do więzień wróciły 13 193 osoby, a zwolniono 12 977.

W ciągu 12 miesięcy do czerwca 2026 roku 52 716 więźniów ponownie trafiło do aresztu za naruszenie warunków licencji po zwolnieniu. To o 27% więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Wysoka liczba powrotów jest jednym z czynników kryzysu pojemności więzień w Anglii i Walii.

Wczesne zwolnienie i bezpieczeństwo

Według Ministerstwa Sprawiedliwości od września 2024 roku do czerwca 2026 roku w ramach nadzwyczajnych środków przedterminowo zwolniono 79 274 więźniów. Program SDS40 skrócił część kary, którą niektórzy skazani musieli odbyć w więzieniu, z 50% do 40%.

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Resort zaznaczył, że zmiany polityki mogły wpłynąć na wzrost liczby powrotów do aresztu. W szczególności większość sprawców po powrocie przetrzymuje się w więzieniu przez 56 dni, a następnie ponownie zwalnia, zamiast trzymać ich do końca orzeczonej kary. Od 1 października 2026 roku nadzwyczajne środki zastąpił stały system przedterminowego zwalniania zgodnie z Sentencing Act 2026.

W ciągu 12 miesięcy do końca września 2026 roku w więzieniach zmarło 360 osób, w tym 66 osób, których zgony odnotowano w okolicznościach związanych z samookaleczeniem. W ciągu 12 miesięcy do końca czerwca 2026 roku w placówkach zarejestrowano 68 231 przypadków samookaleczenia — średnio jeden przypadek co osiem minut. Liczba takich incydentów spadła o 12% w więzieniach dla mężczyzn i o 3,8% w więzieniach dla kobiet.

Organizacja Howard League for Penal Reform wezwała rząd do znalezienia długoterminowego rozwiązania problemu przeludnienia. Odrębne dane wykazały również, że liczba poważnych przestępców objętych dozorem kuratorskim, którym postawiono zarzuty popełnienia nowego ciężkiego przestępstwa, trzeci rok z rzędu wzrosła do rekordowego poziomu: było ich 281.

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