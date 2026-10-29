尽管政府采取措施减少在押人数，2026年上半年英格兰和威尔士被送回监狱的人数仍多于获释人数。据《卫报》报道，该报援引了英国司法部的数据。

重返监狱

4月至6月期间，有12,338人被送回监狱，而获释者为12,278人。1月至3月也出现了同样的趋势：13,193人被送回监狱，12,977人获释。

截至2026年6月的12个月内，52,716名囚犯因获释后违反许可条件而再次被拘押。这比此前12个月增加了27%。高比例的重新收监是英格兰和威尔士监狱容量危机的因素之一。

提前释放与安全

英国司法部数据显示，从2024年9月至2026年6月，共有79,274名囚犯根据紧急措施被提前释放。SDS40计划将部分被判刑人员必须在监狱服刑的刑期比例从50%降至40%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该部门指出，政策变化可能影响了重新被拘押人数的增加。特别是，大多数违法者被送回后在监狱羁押56天，随后再次获释，而不是被羁押至所判刑期结束。自2026年10月1日起，紧急措施被根据《2026年量刑法》实施的永久性提前释放制度取代。

截至2026年9月底的12个月内，监狱中有360人死亡，其中66人的死亡被记录为与自我伤害有关的情形。截至2026年6月底的12个月内，相关机构记录了68,231起自我伤害事件——平均每八分钟一起。此类事件在男子监狱中减少12%，在女子监狱中减少3.8%。

刑罚改革霍华德联盟呼吁政府找到解决监狱拥挤问题的长期方案。另有数据显示，被指控犯下新的严重罪行的缓刑期内严重犯罪者人数连续第三年升至创纪录水平：共有281人。

关注我们在