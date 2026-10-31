Федеральный суд во Флориде 29 октября приговорил шестерых человек по делу о переправке кубинцев в Соединенные Штаты. Приговоры предусматривают от двух до четырех лет лишения свободы. Как сообщает The Rio Times, среди осужденных — пятеро граждан Кубы и один гражданин США.

Приговоры и конфискация средств

Самый суровый приговор — четыре года лишения свободы — получила 27-летняя Liannys Yaiselys Vega-Perez, руководившая компанией по оказанию иммиграционных услуг. По данным прокуратуры США, она лично подала сотни ложных заявлений о предоставлении убежища.

Layra Libertad Treto Santos приговорили к 30 месяцам лишения свободы и конфискации 95 тысяч долларов. Luis Emmanuel Escalona-Marrero и Miguel Martinez Vasconcelos получили по два года лишения свободы; также будут конфискованы соответственно 2,9 млн и 150 тысяч долларов. Walbis Pozo-Dutel и Emanuel Martinez Gonzalez также приговорены к двум годам лишения свободы.

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Схема перевозки и заявления о предоставлении убежища

По данным Министерства юстиции США, группа брала с кубинцев от 1,5 тысячи до 40 тысяч долларов с человека. Участники рекламировали свои услуги в социальных сетях, переправляли клиентов через южную границу США, а также использовали фальшивые разрешения на поездки для въезда через аэропорты.

Прокуратура утверждает, что после прибытия клиентов в США группа подавала для них ложные заявления о предоставлении убежища. Всего, по версии обвинения, было подано более 1 700 таких заявлений, а в течение 2021–2025 годов участники схемы отмыли более 22 млн долларов.

Всего по делу обвинения предъявили 12 лицам. Еще один обвиняемый, Erik Ventura-Castro, 29 июля был приговорен к 30 месяцам лишения свободы. Трое обвиняемых ожидают назначения наказания, еще двое не находятся под стражей.

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