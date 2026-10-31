Sąd federalny na Florydzie 29 października skazał sześć osób w sprawie przemytu Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych. Wyroki przewidują od dwóch do czterech lat pozbawienia wolności. Jak informuje The Rio Times, wśród skazanych jest pięciu obywateli Kuby i jeden obywatel USA.

Wyroki i konfiskata środków

Najsurowszy wyrok — cztery lata więzienia — otrzymała 27-letnia Liannys Yaiselys Vega-Perez, która prowadziła firmę świadczącą usługi imigracyjne. Według prokuratury USA osobiście złożyła setki fałszywych wniosków o azyl.

Layra Libertad Treto Santos została skazana na 30 miesięcy więzienia oraz konfiskatę 95 tys. dolarów. Luis Emmanuel Escalona-Marrero i Miguel Martinez Vasconcelos otrzymali po dwa lata więzienia; skonfiskowane zostaną również odpowiednio 2,9 mln i 150 tys. dolarów. Walbis Pozo-Dutel i Emanuel Martinez Gonzalez także zostali skazani na dwa lata więzienia.

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Proceder przemytu i wnioski o azyl

Według Departamentu Sprawiedliwości USA grupa pobierała od Kubańczyków od 1,5 tys. do 40 tys. dolarów za osobę. Uczestnicy reklamowali swoje usługi w mediach społecznościowych, przemycali klientów przez południową granicę USA, a także wykorzystywali fałszywe zezwolenia na podróż do wjazdu przez lotniska.

Prokuratura twierdzi, że po przybyciu klientów do USA grupa składała w ich imieniu fałszywe wnioski o azyl. Łącznie, według oskarżenia, złożono ponad 1700 takich wniosków, a w latach 2021–2025 uczestnicy procederu wyprali ponad 22 mln dolarów.

W sprawie oskarżono łącznie 12 osób. Inny oskarżony, Erik Ventura-Castro, 29 lipca został skazany na 30 miesięcy więzienia. Trzech oskarżonych oczekuje na wymierzenie kary, a kolejnych dwóch nie przebywa w areszcie.

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