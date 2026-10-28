在美国，联邦治安法官齐亚·法鲁基将司法部针对两名前联邦调查局（FBI）工作人员——妮基·弗洛里斯和布拉德利·贝纳维德斯——的补充诉状从案件材料中移除。法官批评检方在听证会前不久、午夜过后试图增加妨碍司法公正指控，The Hill报道。

法院对检方的意见

补充诉状在午夜过后不久提交。法鲁基称，这一程序性举措不当，且不符合法院的通常做法，尤其是因为提交的是一份未经签署的文件。他表示不会批准该诉状，并下令将其从案件材料中移除。

法官还询问司法部代表，为何该部门恰恰在此案中改变了提出指控的方式，并问政府是否担心确立刑事起诉的充分依据。联邦助理检察官约翰·博彻特回答称，控方并不害怕这种审查。

案件详情

弗洛里斯和贝纳维德斯各被指控一项作出虚假陈述罪，涉及他们在2023年接受美国国会众议院司法委员会采访一事。检方称，两人在联邦调查局反外国影响特别工作组任职期间，虚假描述了自己对该局调查亨特·拜登一事的了解程度及参与情况。

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据联邦调查人员称，弗洛里斯和贝纳维德斯知晓这些调查并积极参与其中。美国政府还称，他们没有向立法者提供有关该FBI小组参与情况的完整信息，其涉嫌虚假陈述妨碍了委员会的工作。贝纳维德斯的律师罗恩·塞弗要求解释，他的当事人的言论如何可能影响委员会的调查。FBI特别探员布赖恩·维特承认，他没有单独向委员会代表提出这一问题。

后续审理

大陪审团尚未对弗洛里斯和贝纳维德斯提出起诉。因此，法鲁基必须确定是否存在足够依据维持指控并继续审理此案。

维特还作证称，在被指派负责此案后，他担心该案可能被视为具有政治动机。据他所说，FBI局长卡什·帕特尔在总统唐纳德·特朗普7月发表演讲的次日，下令调查弗洛里斯及其他人。特朗普在该演讲中重申了有关2020年选举据称被窃取的说法。听证会原定于次日继续进行，届时将有维特的补充证词，随后预计法官将作出决定。

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