在科索沃首都普里什蒂纳，数百人举行抗议，要求追究国家机构责任、让多名官员辞职，并采取紧急措施应对杀害女性行为和基于性别的暴力。此次集会发生在阿林达·泽卡伊在佩奇市附近维托米里察村遇害后，Balkan Insight报道称。

据该媒体报道，这名女子于周日晚间遇害，此前不久警方刚从警察局护送她回家。她当时曾报告称遭到丈夫的家庭暴力。遇害前三天，泽卡伊曾请求当地检察院介入，以保护她免遭暴力袭击。

抗议者的诉求

游行参与者从普里什蒂纳中央广场步行前往司法部和其他政府建筑。他们要求司法部长多妮卡·格尔瓦拉、内政部长杰拉尔·斯韦奇拉以及佩奇市长加兹门德·穆哈杰里的辞职。

活动人士、民间组织代表和公民还呼吁解雇并追究佩奇司法系统工作人员的责任。其他诉求包括为遭受过基于性别暴力的人提供社会住房、审查司法系统、将女性自卫合法化，以及承认杀害女性行为属于国家层面的紧急情况。

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司法案件与当局回应

法院周二以涉嫌藐视法庭为由，将杰通·西拉伊羁押30天。他还因涉嫌对已故的阿林达·泽卡伊发出威胁而被列入一份涉及家庭暴力的起诉书。阿尔贝塔·西拉伊周二因涉嫌参与这起谋杀案被拘留。

科索沃总理阿尔宾·库尔蒂在政府会议期间批评了司法系统。他表示，谋杀案发生前的警告未受到重视。司法部长格尔瓦拉在议会称泽卡伊没有向政府寻求帮助的说法，也引发了愤怒。

据该媒体报道，阿林达·泽卡伊成为2026年科索沃第七名被家庭成员杀害的女性。

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