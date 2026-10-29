据《耶路撒冷邮报》报道，在美国丹佛联邦法院，47岁的埃及公民穆罕默德·萨布里·苏莱曼承认犯有9项仇恨犯罪罪名及3项与爆炸物有关的罪名。该案涉及在科罗拉多州博尔德一场支持以色列的活动中使用装有燃烧混合物的瓶子发动袭击。

认罪协议

根据美国司法部的说法，苏莱曼承认，他因所选择目标人员实际或被认为具有的犹太教信仰及以色列民族出身而实施袭击。联邦检察官放弃寻求死刑，因此这些指控可能判处终身监禁。

认罪协议规定，双方将请求法院判处苏莱曼终身监禁，并追加50年监禁。联邦案件的宣判定于1月7日。此前，苏莱曼已在州案件中被判处终身监禁：5月，他承认100多项指控，包括一级谋杀罪。

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博尔德袭击事件

袭击发生在2025年6月1日，地点位于博尔德市中心的市法院附近。活动参与者声援在2023年10月7日哈马斯武装人员袭击以色列村庄期间被劫持的人员。据检察官称，苏莱曼向人群投掷了两瓶装有燃烧混合物的瓶子，并高喊“Free Palestine”。

科罗拉多州当局确认了29名受害者。14人在逃离现场时遭受烧伤或其他伤害，另有15人距离足够近，因此被视为谋杀未遂的目标。82岁的凯伦·戴蒙德后来因伤势死亡，她的丈夫遭受严重烧伤但幸存。

根据法庭文件，苏莱曼被捕后告诉调查人员，他策划这次袭击已有一年，但将其推迟到女儿完成高中学业后。他还声称，妻子和5个孩子并不知道他的意图。

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