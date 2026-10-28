В столице Косово Приштине сотни людей протестовали, требуя обеспечить ответственность государственных институтов, отправить в отставку ряд чиновников и принять срочные меры против фемицида и гендерно обусловленного насилия. Акция состоялась после убийства Арлинды Зекай в селе Витомирица недалеко от города Печ, сообщает Balkan Insight.

По данным издания, женщину убили в воскресенье вечером вскоре после того, как полиция сопроводила ее домой из участка. Там она сообщила о домашнем насилии со стороны мужа. За три дня до убийства Зекай просила местную прокуратуру вмешаться, чтобы защитить ее от насильственного нападения.

Требования протестующих

Участники марша прошли от центральной площади Приштины к Министерству юстиции и другим правительственным зданиям. Они требовали отставки министра юстиции Доники Гервалы, министра внутренних дел Джелаля Свечли и мэра Печа Газменда Мухаджери.

Активисты, представители общественных организаций и граждане также призвали уволить и привлечь к ответственности сотрудников системы правосудия в Пече. Среди других требований были предоставление социального жилья людям, пережившим гендерно обусловленное насилие, проверка судебной системы, легализация самообороны для женщин и признание фемицида чрезвычайной ситуацией на национальном уровне.

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Судебные дела и реакция властей

Во вторник суд заключил Джетона Силая под стражу на 30 суток по подозрению в неуважении к суду. Он также фигурирует в обвинительном акте по делу о домашнем насилии из-за угроз в адрес погибшей Арлинды Зекай. Альберта Силая задержали во вторник по подозрению в причастности к убийству.

Премьер-министр Косово Альбин Курти во время заседания правительства раскритиковал судебную систему. Он заявил, что предупреждения, предшествовавшие убийству, остались без внимания. Возмущение также вызвало заявление министра юстиции Гервалы в парламенте о том, что Зекай не обращалась за помощью к правительству.

По данным издания, Арлинда Зекай стала седьмой женщиной, которую в 2026 году в Косово убил член семьи.

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