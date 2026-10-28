W Prisztinie, stolicy Kosowa, setki osób protestowały, domagając się odpowiedzialności instytucji państwowych, dymisji szeregu urzędników oraz pilnych działań przeciwko kobietobójstwu i przemocy ze względu na płeć. Demonstracja odbyła się po zabójstwie Arlindy Zekaj we wsi Vitomirica w pobliżu miasta Peja, poinformował Balkan Insight.

Według portalu kobieta została zabita w niedzielę wieczorem, wkrótce po tym, jak policja odprowadziła ją do domu z komisariatu. Tam zgłosiła przemoc domową ze strony męża. Trzy dni przed zabójstwem Zekaj zwróciła się do lokalnej prokuratury o interwencję w celu ochrony przed brutalnym atakiem.

Żądania protestujących

Uczestnicy marszu przeszli z centralnego placu Prisztiny do Ministerstwa Sprawiedliwości i innych budynków rządowych. Domagali się dymisji ministerki sprawiedliwości Doniki Gervalli, ministra spraw wewnętrznych Xhelala Svecli oraz burmistrza Pei Gazmenda Muhaxheriego.

Aktywiści, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywatele wezwali również do zwolnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników wymiaru sprawiedliwości w Pei. Wśród innych żądań znalazły się zapewnienie mieszkań socjalnych osobom, które przeżyły przemoc ze względu na płeć, weryfikacja systemu sądownictwa, legalizacja samoobrony dla kobiet oraz uznanie kobietobójstwa za sytuację nadzwyczajną na poziomie krajowym.

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Sprawy sądowe i reakcja władz

We wtorek sąd zastosował wobec Jetona Silaja 30-dniowy areszt pod zarzutem znieważenia sądu. Jest on także objęty aktem oskarżenia w sprawie przemocy domowej za groźby wobec zmarłej Arlindy Zekaj. Alberta Silaja zatrzymano we wtorek pod zarzutem udziału w zabójstwie.

Premier Kosowa Albin Kurti podczas posiedzenia rządu skrytykował system sądownictwa. Oświadczył, że ostrzeżenia poprzedzające zabójstwo pozostały bez reakcji. Oburzenie wywołało również oświadczenie ministerki sprawiedliwości Gervalli w parlamencie, że Zekaj nie zwróciła się do rządu o pomoc.

Według portalu Arlinda Zekaj była siódmą kobietą, którą w 2026 roku w Kosowie zabił członek rodziny.

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