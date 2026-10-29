Hiszpańskie media poinformowały o możliwej śmierci byłej minister pracy i polityki społecznej Fátimy Báñez w katastrofie kolejowej w Urdzie, w prowincji Toledo w Hiszpanii. Według najnowszych danych w zderzeniu pociągów zginęło 68 osób.

Nie ma oficjalnego potwierdzenia

Jak informuje Interia, Báñez jechała do Sewilli na wydarzenie biznesowe. El País, powołując się na własne źródła, napisał, że była minister znajdowała się w wagonie, w którym po zderzeniu nikt nie przeżył. O jej śmierci poinformowały również Democrata.es, ABC i El Debate.

Jednocześnie Hiszpańska Konfederacja Organizacji Pracodawców CEOE, której Báñez była prezydentką, oświadczyła, że nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia jej śmierci. W czwartek rano organizacja przekazała, że nadal nie ma wiadomości od swojej prezydentki, która znajdowała się w jednym z pociągów.

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Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo również oświadczył, że nie ma potwierdzonych informacji o losie Báñez. Była związana z tą partią i kierowała ministerstwem pracy i polityki społecznej w rządzie Mariano Rajoya w latach 2011–2018.

Wersja dotycząca przyczyn zderzenia

Minister transportu Hiszpanii Óscar Puente, odpowiadając na pytanie o przyczyny wypadku, oświadczył, że doszło do awarii systemu zarządzania ruchem pociągów z powodu problemu z połączeniem komputerowym. Według niego na 63-kilometrowym odcinku nie działał system automatycznej kontroli, co doprowadziło do automatycznego zatrzymania pociągów na tym odcinku, a na sygnalizacji zapaliło się czerwone światło.

Puente oświadczył, że mimo to pociąg dużych prędkości Renfe otrzymał polecenie wznowienia ruchu i jechał dalej aż do zderzenia. Gazeta ABC pisała wcześniej, powołując się na swoje źródła, że przed katastrofą pracownik kolei usuwał usterkę głównego systemu sygnalizacji i mógł nie przekazać ostrzeżenia o jadącym pociągu.

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