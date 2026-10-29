W Finlandii agencja informacyjna STT od marca przyszłego roku zakończy działalność działów informacyjnego i fotoreporterskiego. Decyzja doprowadzi do utraty 89 miejsc pracy. Poinformował o tym YLE News.

Redukcja personelu

Podczas negocjacji dotyczących restrukturyzacji rozpatrywano sytuację wszystkich 95 stałych pracowników STT. Sześciu z nich otrzyma propozycję dalszej pracy w firmie na stanowiskach niezwiązanych z dziennikarstwem.

Dział Viestintäpalvelut, który rozpowszechnia komunikaty prasowe, będzie działał także po marcu. Zatrudnia on siedem osób, które nie były objęte negocjacjami dotyczącymi restrukturyzacji.

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Trudności finansowe

STT w ubiegłym miesiącu ogłosiła zamiar zakończenia działalności po niemal 140 latach pracy. Agencja wyjaśniła restrukturyzację długotrwałymi stratami i trudnymi warunkami działalności.

W ubiegłym roku największy akcjonariusz STT, Sanoma Media Finland, oświadczył, że zamierza znacznie ograniczyć korzystanie z usług informacyjnych i fotograficznych agencji. Spowodowało to kolejną restrukturyzację i postawiło przyszłość firmy pod znakiem zapytania.

Rząd przyznał STT około 1 mln euro pomocy państwowej, jednak agencja nie przyjęła tych środków, ponieważ uznała je za niewystarczające do kontynuowania działalności. STT ma siedzibę w Helsinkach i została założona w 1887 roku. Z jej materiałów informacyjnych i fotoreporterskich na przestrzeni historii korzystały wszystkie największe fińskie media.

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